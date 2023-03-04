"Російський добровольчий корпус" заявив, що погодив з Україною рейд під Брянськом

Зокрема, Нікітін повідомив виданню, що українська влада нібито "схвалила" цю операцію.

"Так, звичайно, цю акцію погодили, інакше це було б неможливо… Там заміновані мости, камери, дрони з тепловізорами, приховані пункти спостереження. Якби я ні з ким [в українській армії] це не погоджував… Думаю, нас би просто знищили", - заявив він, але не уточнив конкретно, з ким та на якому рівні це було погоджено.

За словами Нікітіна, в рейді брали участь близько 45 людей і серед них були члени партизанської мережі, яка нібито діє на території Росії.

"Вони відчули, наскільки вони беззахисні...Ми бігали і працювали в прикордонній зоні, яка повинна бути під найсуворішою охороною", - зауважив командир РДК.

Нікітін також розповів про перестрілку, яка дійсно сталася в одному з двох сіл, але зазначив, що йому нічого не відомо про жертви серед мирного населення.

"Головне було нагадати росіянам, що їм не потрібно жити в кайданах, миритися і брати участь у чужій війні, виконуючи чужу волю...Ви можете і повинні братися за зброю. Ми підтримаємо всіх, хто хоче усунути цих кремлівських узурпаторів від влади", - сказав командир РДК.

За словами Нікітіна, його люди довели, що "можуть прорватися через прикордонні райони Росії, що ретельно охороняються", і розкрили поганий стан укріплень країни-терориста в Брянській області.

Нагадаємо, 2 березня російські пропагандисти заявили про нібито проникнення на територію Брянської області "української ДРГ" та підкріпили цю інформацію купою суперечливих заяв.

Додамо, що згодом відповідальність за цю операцію взяв на себе "Російський добровольчий корпус".

Своєю чергою українська влада виключила причетність ЗСУ до цих подій та назвала звинувачення ворога свідомою провокацією.

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