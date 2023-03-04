"Русский добровольческий корпус" заявил, что согласовал с Украиной рейд под Брянском

В частности, Никитин сообщил изданию, что украинские власти якобы "одобрили" эту операцию.

"Да, конечно, эту акцию согласовали, иначе это было бы невозможно... Там заминированные мосты, камеры, дроны с тепловизорами, скрытые пункты наблюдения. Если бы я ни с кем [в украинской армии] это не согласовывал... Думаю, нас бы просто уничтожили", - заявил он, но не уточнил конкретно, с кем и на каком уровне это было согласовано.

По словам Никитина, в рейде участвовало около 45 человек и среди них были члены партизанской сети, якобы действующей на территории России.

"Они почувствовали, насколько они беззащитны... Мы бегали и работали в пограничной зоне, которая должна быть под строжайшей охраной", - отметил командир РДК.

Никитин также рассказал о перестрелке, действительно произошедшей в одном из двух сел, но отметил, что ему ничего не известно о жертвах среди мирного населения.

"Главное было напомнить россиянам, что им не нужно жить в кандалах, мириться и участвовать в чужой войне, выполняя чужую волю... Вы можете и должны браться за оружие. Мы поддержим всех, кто хочет отстранить этих кремлевских узурпаторов от власти", - сказал командир РДК.

По словам Никитина, его люди доказали, что "могут прорваться через тщательно охраняемые приграничные районы России" и раскрыли плохое состояние укреплений страны-террориста в Брянской области.

Напомним, 2 марта российские пропагандисты заявили о якобы проникновении на территорию Брянской области "украинской ДРГ" и подкрепили эту информацию кучей противоречивых заявлений.

Добавим, что впоследствии ответственность за эту операцию взял на себя "Русский добровольческий корпус".

В свою очередь украинские власти исключили причастность ВСУ к этим событиям и назвали обвинение врага сознательной провокацией.

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