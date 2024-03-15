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Російський Червоний Хрест підтримує війну проти України, омбудсмен закликав до розслідування

Фото: Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної ради України з прав людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В мережі з'явилась інформація про те, що Російське товариство Червоного Хреста (РЧХ) підтримує війну проти України. Відповідні дії потребують прозорого розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Як пише Лубінець, президент РЧХ має відношення до пропутінської "патріотичної" організації. У тому ж числі працівники товариства розповідають про неможливість миру з "нацистами" та беруть участь у військових зборах, а також навчаннях для дітей, де розповсюджують ідеологію продовження війни. 

За словами омбудсмена, ймовірно, мова йде про те, що Росія планує, аби на тимчасово окупованих територіях працювали нові організації РЧХ, які фінансуватимуться самою ж країною-терористом. 

Лубінець, зі свого боку, направив лист до Міжнародної Федерації Червоного Хреста й Червоного Півмісяця з закликом до: 

  • публічного засудження дій РХЧ; 
  • прозорого розслідування; 
  • призупинення членства та участі РЧХ у співтоваристві на час проведення розслідування; 
  • виключення РЧХ з федерації у разі підтвердження її незаконних дій. 

"Нагадаю, що РЧХ є частиною Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, тому повинен відповідати місії та принципам руху. Зокрема принципу "нейтральності", - зауважив Лубінець. 

Російський Червоний Хрест 

Варто відзначити, що Російський Червоний Хрест не вперше підозрюється у підтримці російської війни проти України. Ще в лютому 2023 року президент Володимир Зеленський ухвалив санкції проти РХЧ за сприяння депортації українських дітей до Росії.

Також у 2022 році Лубінець закликав до виключення РХЧ з Міжнародного руху Червоного хреста і Червоного півмісяця через збір коштів, який товариство об’явило на підтримку сімей мобілізованих окупантів. 

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