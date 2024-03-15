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Российский Красный Крест поддерживает войну против Украины, омбудсмен призвал к расследованию

Фото: Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В сети появилась информация о том, что Российское общество Красного Креста (РКК) поддерживает войну против Украины. Соответствующие действия требуют прозрачного расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Как пишет Лубинец, президент РКК имеет отношение к пропутинской "патриотической" организации. В том же числе работники общества рассказывают о невозможности мира с "нацистами" и участвуют в военных сборах, а также учениях для детей, где распространяют идеологию продолжения войны. 

По словам омбудсмена, вероятно, речь идет о том, что Россия планирует, чтобы на временно оккупированных территориях работали новые организации РКК, которые будут финансироваться самой же страной-террористом. 

Лубинец, со своей стороны, направил письмо в Международную Федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца с призывом к: 

  • публичному осуждению действий РКК; 
  • прозрачному расследованию; 
  • приостановлению членства и участия РКК в сообществе на время проведения расследования; 
  • исключению РКК из федерации в случае подтверждения ее незаконных действий. 

"Напомню, что РКК является частью Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, поэтому должен соответствовать миссии и принципам движения. В частности принципу "нейтральности", - отметил Лубинец. 

Российский Красный Крест

Стоит отметить, что Российский Красный Крест не в первый раз подозревается в поддержке российской войны против Украины. Еще в феврале 2023 года президент Владимир Зеленский принял санкции против РКК за содействие в депортации украинских детей в Россию.

Также в 2022 году Лубинец призвал к исключению РКК из Международного движения Красного креста и Красного полумесяца из-за сбора средств, который общество объявило в поддержку семей мобилизованных оккупантов.

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