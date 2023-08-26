У російській Брянській області заявили про атаку дрону

За словами російського чиновника, безпілотник літакового типу нібито було збито над Трубчевським районом.

Також губернатор стверджує, що апарат після цього впав у поле.

"Постраждалих немає... Руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці", - розповів губернатор Брянської області.

Вибухи та "атаки дронів" в Росії

Зазначимо, що останнім часом росіяни дедалі більше скаржаться на звуки вибухів.

Так, наприклад, 26 серпня під Москвою, в Одінцовському та Істринському районах області було чути кілька гучних вибухів. За словами мера столиці країни-агресора Сергія Собяніна, сили ППО на підльоті до Москви в Істринському районі нібито знищили безпілотник.

Перед цим, у ніч на 25 серпня, у Курській, Калузької та Тульській областях РФ пролунали вибухи, а в Москві закрили аеропорти Домодєдово та Внуково.

Нагадаємо також, що вночі 22 серпня "бавовну" чули у Москві та області. Щось схоже на вибухи чули у московському районі Строгіно та у Красногорську, що у Підмосков'ї.