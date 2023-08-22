В Москві та області пролунали вибухи

У столиці Російської Федерації та в Московській області сьогодні вночі, 22 серпня пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Звуки вибухів чули в московському районі Строгіно та у місті Красногорськ, що у Підмосков'ї.

В мережі опублікували перші кадри наслідків вибуху в столиці РФ:

"У Красногорську після вибуху у мешканців повилітали вікна", - повідомляють російські телеграм-канали.

Аеропорти Москви припинили роботу

Також, у московських аеропортах Внуково та Домодєдово оголошено режим "Килим", вони тимчасово припинили роботу. Відомо, що затримуються кілька літаків на виліт і приліт.

Мер Москви відреагував на вибухи в столиці РФ

Сергій Собянін зявив, що Москву нібито атакували ударні безпілотники. Повідомляється про збиття дронів у районі Красногорська та Часців.

"Бавовна" в Москві

У кількох районах Москви й Підмосков'я було чути вибухи вночі 18 серпня. Очевидці повідомляли про атаку дронів. Звуки були чутні над Одинцовим, у Трьохгірці та Красногорську. Зокрема, вибух пролунав у кварталі "Москва-Сіті" в районі веж "Еволюція" та "Федерація".

Також, Міноборони РФ 21 серпня заявило про нібито атаку безпілотників у Московській області.