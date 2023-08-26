В российской Брянской области заявили об атаке дрона

В Брянской области (РФ) заявили об атаке дрона и работе систем противовоздушной обороны вечером 26 августа. В налете БПЛА российская сторона традиционно обвиняет Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал местного губернатора Александра Богомаза.
По словам российского чиновника, беспилотник самолетного типа якобы был сбит над Трубчевским районом.
Также губернатор утверждает, что аппарат после этого упал в поле.
"Пострадавших нет... Разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - рассказал губернатор Брянской области.
Отметим, что в последнее время россияне все больше стали жаловаться на звуки взрывов.
Так, например, 26 августа под Москвой, в Одинцовском и Истринском районах области было слышно несколько громких взрывов. По словам мэра столицы страны-агрессора Сергея Собянина, силы ПВО на подлете к Москве в Истринском районе якобы уничтожили беспилотник.
Перед этим, в ночь на 25 августа, в Курской, Калужской и Тульской областях РФ раздались взрывы, а в Москве закрыли аэропорты Домодедово и Внуково.
Напомним также, что ночью 22 августа "бавовну" слышали в Москве и области. Что-то похожее на взрывы слышали в московском районе Строгино и в Красногорске, что в Подмосковье.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.