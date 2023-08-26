ua en ru
Сб, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Москвою були чутні вибухи, повідомляють про нібито знищене БПЛА

Москва, Субота 26 серпня 2023 03:27
UA EN RU
Під Москвою були чутні вибухи, повідомляють про нібито знищене БПЛА Фото: під Москвою були чутні вибухи (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Під Москвою, в Одинцовському та Істринському районах області, було чути кілька гучних вибухів сьогодні вночі, 26 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, сьогодні вночі сили ППО на підльоті до Москви в Істринському районі нібито знищили безпілотника.

"Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - додав він.

За даними Міноборони РФ, безпілотник літакового типу мав намір атакувати об'єкти на території Москви та Підмосков'я, але був збитий.

Раніше також стало відомо, що у всіх московських аеропортах оголошено план "Килим", всі рейси на виліт та приліт затримуються. Щонайменше 24 авіарейси затримано та 8 скасовано в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво"

Вибухи у Москві

Нагадаємо, останнім часом на території Росії почастішали вибухи та пожежі, росіяни почали скаржитися на нічні атаки.

Так, наприклад, 21 серпня Міноборони РФ заявило про нібито атаку безпілотників у Московській області.

Крім того, 18 серпня в кількох районах Москви та Підмосков'я було чути вибухи . Очевидці повідомляли про роботу ППО та про помічені дрони. Звуки вибухів були чутні над підмосковним Одинцовим, у Трьохгірці та Красногорську.

Також вибух було чутно у кварталі "Москва-Сіті" в районі веж "Еволюція" та "Федерація". Також повідомляється, що один із БПЛА впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва вибухи Вторгнення Росії до України
NEWS
Атака дронів. У низці областей України загроза ударів "Шахедами"
Атака дронів. У низці областей України загроза ударів "Шахедами"
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші