Російський бізнесмен був радником міністра оборони Грузії. Опозиція потребує розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ехо Кавказу .

Грузинський телеканал "Мтаварі архі" розповсюдив копію документа, згідно з яким бізнесмен Давид Хідашелі, який проживає в Росії, обіймав посаду радника міністра оборони і отримував зарплату 1 тисячу ларі на місяць.

У Міноборони підтвердили, що Хідашелі справді був радником за двох міністрів.

"Щодо поширеної у ЗМІ інформації про роботу Давида Хідашелі радником міністра у Міноборони уточнюємо: з 2020 року по 9 лютого 2024 року Давид Хідашелі працював радником у Міноборони", - написали у відомстві.

Хідашелі інформацію підтвердив. За його словами, він займався питаннями визначення кордону з Азербайджаном і жодного разу не отримував плату за консультації.

Реакція опозиції

В опозиції вважають, що є підстави для розслідування правоохоронними органами. За їхніми словами, до кишені Хідашелі пішли десятки тисяч ларі. Незрозуміло, навіщо було оформляти у Міноборони громадянина Росії задля усних консультацій.

Депутат від партії "Лело" Саломе Самадашвілі наполягає, що проти тих, хто призначив Хідашелі радником міністра, мають порушити кримінальну справу. За словами депутата, радник міг мати доступ до секретних документів.

"Незрозуміло, на підставі чого з ним було укладено контракт, чи мав він доступ до документації Міноборони, чи брав участь у переговорах. І, нарешті, на підставі паспорта якої держави його оформили на роботу? Не треба бути експертом, щоб розуміти - на посаду радника не можна призначати громадянина ворожої держави. У зв'язку з чим постає питання, чи пройшов він перевірку у службі безпеки? На ці питання доведеться відповідати якщо не нинішній, то майбутній владі. Я звернулася з депутатським запитом до відомства і дуже сподіваюся отримати інформацію в обумовлений термін", – заявила депутат.

У правлячій партії "Грузинська мрія" не побачили нічого поганого у діяльності Хідашелі на посаді радника.

"Люди старшого покоління зберегли колишні зв'язки з Росією, у них є певне коло знайомств у цій країні. Зараз ви хочете, щоб людина не дихала через страх перед вами? Давид Хідашелі не становить жодної загрози країні, навпаки, її інформація була безцінною" , - заявив депутат Бека Одішарія журналістам.

Раніше ми писали, що на думку президента Грузії Саломе Зурабішвілі, громадяни не допустять проросійського уряду під час виборів.

До речі, Зурабішвілі підтримала українців у другу річницю війни з Росією.