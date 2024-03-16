Российский бизнесмен был советником министра обороны Грузии. Оппозиция требует расследование

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эхо Кавказа .

Грузинский телеканал "Мтавари архи" распространил копию документа, согласно которому проживающий в России бизнесмен Давид Хидашели занимал должность советника министра обороны и получал зарплату 1 тысячу лари в месяц.

В Минобороны подтвердили, что Хидашели действительно был советником при двух министрах.

"По поводу распространенной в СМИ информации о работе Давида Хидашели советником министра в Минобороны уточняем: с 2020 года по 9 февраля 2024 года Давид Хидашели работал советником в Минобороны", - написали в ведомстве.

Хидашели информацию подтвердил. По его словам, он занимался вопросами определения границы с Азербайджаном и ни разу не получал оплаты за консультации.

Реакция оппозиции

В оппозиции считают, что есть основания для проведения расследования правоохранительными органами. По их словам, в карман Хидашели ушли десятки тысяч лари. Непонятно, зачем было оформлять в Минобороны гражданина России ради устных консультаций.

Депутат от партии "Лело" Саломе Самадашвили настаивает, что против тех, кто назначил Хидашели советником министра, должно быть возбуждено уголовное дело. По словам депутата, у советника мог быть доступ к секретным документам.

"Неясно, на основании чего с ним был заключен контракт, имел ли он доступ к документации Минобороны, участвовал ли в переговорах. И наконец, на основании паспорта какого государства его оформили на работу? Не надо быть экспертом, чтобы понимать - на должность советника нельзя назначать гражданина вражеского государства. В связи с чем возникает вопрос, прошел ли он проверку в службе безопасности? На эти вопросы придется отвечать если не нынешней, то будущей власти. Я обратилась с депутатским запросом в ведомство и очень надеюсь получить информацию в оговоренные сроки", – заявила депутат.

В правящей партии "Грузинская мечта" не увидели ничего плохого в деятельности Хидашели на должности советника.

"Люди старшего поколения сохранили прежние связи с Россией, у них есть определенный круг знакомств в этой стране. Сейчас вы хотите, чтобы человек не дышал из-за страха перед вами? Давид Хидашели не представляет никакой угрозы стране, напротив, его информация была бесценна", - заявил депутат Бека Одишария журналистам.

Ранее мы писали, что по мнению президента Грузии Саломе Зурабишвили, граждане не допустят пророссийское правительство во время выборов.

К слову, Зурабишвили поддержала украинцев во вторую годовщину войны с Россией.