Російський бізнес під прицілом: банки ОАЕ почали масштабну зачистку

У липні 2025 року банки ОАЕ різко посилили фінансовий контроль над компаніями з росії.

За даними розвідки, близько 30% фірм отримали попередження про закриття рахунків або обмеження операцій.

Основними причинами для таких заходів стали:

ігнорування або несвоєчасна відповідь на банківські запити,

помилки у документах або нестача інформації,

невідповідність грошових потоків заявленому виду діяльності,

зв’язки з країнами з "чорного списку" FATF,

а також відносини з підсанкційними особами чи компаніями.

Контроль посилили після санкцій Британії та ЄС

Перші масштабні перевірки почалися ще в лютому 2024 року - одразу після того, як Британія ввела санкції проти еміратських компаній, що допомагали росії обходити обмеження.

Поворотним моментом став 18-й пакет санкцій Євросоюзу, до якого вперше були включені еміратські структури.

Це підштовхнуло банки ОАЕ до ще жорсткіших заходів щодо російського бізнесу.

Об’єднані Арабські Емірати лише нещодавно вийшли з "сірого списку" FATF, і тепер намагаються уникнути повторного включення.