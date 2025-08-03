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Российский бизнес под прицелом: банки ОАЭ начали масштабную зачистку

Фото: ОАЭ массово блокируют счета российских компаний (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов начали масштабную "чистку" российского бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

В июле 2025 года банки ОАЭ резко усилили финансовый контроль над компаниями из России.

По данным разведки, около 30% фирм получили предупреждения о закрытии счетов или ограничении операций.

Основными причинами для таких мер стали:

  • игнорирование или несвоевременный ответ на банковские запросы,
  • ошибки в документах или недостаток информации,
  • несоответствие денежных потоков заявленному виду деятельности,
  • связи со странами из "черного списка" FATF,
  • а также отношения с подсанкционными лицами или компаниями.

Контроль усилили после санкций Британии и ЕС

Первые масштабные проверки начались еще в феврале 2024 года - сразу после того, как Великобритания ввела санкции против эмиратских компаний, которые помогали России обходить ограничения.

Поворотным моментом стал 18-й пакет санкций Евросоюза, в который впервые были включены эмиратские структуры.

Это подтолкнуло банки ОАЭ к еще более жестким мерам в отношении российского бизнеса.

Объединенные Арабские Эмираты лишь недавно вышли из "серого списка" FATF, и теперь пытаются избежать повторного включения.

Санкции против России

Напомним, ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В списке оказались 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК и не только.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала 18-й санкционный пакет против России одним из самых сильных с начала полномасштабной войны.

По словам главы МИД Эстонии, Брюссель уже начал работать над следующим пакетом санкций.

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Объединенные Арабские ЭмиратыРоссийская ФедерацияЕвросоюзВеликобритания