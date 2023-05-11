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У російській Бєлгородській області повідомляють про вибух і роботу ППО

Фото: у російській Бєлгородській області пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Бєлгородській області РФ увечері в четвер, 11 травня, повідомляють про звук вибуху та роботу систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова.

За словами російського чиновника, вибух стався у селі Ольховатка Бєлгородської області. Також він розповів, що ППО працювала над Бєлгородом та регіоном.

Російська сторона вважає, що вибух міг статися через український безпілотник.

Внаслідок події, розповів Гладков, пошкодження отримали будинки, бібліотека, пошта, фельдшерський пункт.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі", - каже губернатор.

Тим часом у мережі опублікували відео, на якому чути звук вибуху, що пролунав 11 травня ввечері над Бєлгородською областю РФ

Відео: у мережі розповіли про "бавовну" над російською Бєлгородською областю

Нагадаємо, раніше в четвер, 11 травня, в російській Брянській області заявили про "атаку" безпілотника на нафтобазу.

А перед цим росіяни вже заявили про новий "обстріл" Курської області, що нібито під удар потрапила електропідстанція, тож у регіоні частково зникло світло.

Додамо, що раніше вночі у Брянській та Бєлгородській областях РФ чули вибухи.

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Російська ФедераціяВибух