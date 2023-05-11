У російській Бєлгородській області повідомляють про вибух і роботу ППО

За словами російського чиновника, вибух стався у селі Ольховатка Бєлгородської області. Також він розповів, що ППО працювала над Бєлгородом та регіоном.

Російська сторона вважає, що вибух міг статися через український безпілотник.

Внаслідок події, розповів Гладков, пошкодження отримали будинки, бібліотека, пошта, фельдшерський пункт.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі", - каже губернатор.

Тим часом у мережі опублікували відео, на якому чути звук вибуху, що пролунав 11 травня ввечері над Бєлгородською областю РФ

Відео: у мережі розповіли про "бавовну" над російською Бєлгородською областю