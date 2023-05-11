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У російській Брянській області заявили про "атаку" безпілотника на нафтобазу

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Брянська область, Четвер 11 травня 2023 10:40
У російській Брянській області заявили про "атаку" безпілотника на нафтобазу Фото: у російській Брянській області заявили про "атаку" безпілотника на нафтобазу (SVTV/NEWS)
Автор: Марія Кучерявець

У Брянській області РФ сьогодні заявили про так звану "атаку" безпілотника на нафтобазу. В цьому місцева влада звинувачує Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

"Український безпілотник атакував Клінцовську нафтобазу АТ "Брянськнафтопродукт", що належить "Роснафті", - написав Богомаз.

За його словами, постраждалих внаслідок цього нібито немає. Але, "внаслідок скидання боєприпасу" було частково пошкоджено бетонну основу та цистерну для зберігання нафтопродуктів.

На місці працюють оперативні служби.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни вже заявили про новий "обстріл" Курської області. Нібито під удар потрапила електропідстанція, тому в регіоні частково зникло світло.

Додамо, що вночі у Брянській та Бєлгородській областях РФ чули вибухи.

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