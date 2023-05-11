Росіяни заявляють про "обстріл" Курської області: нібито пошкоджена електропідстанція
Росіяни 11 травня заявили про новий "обстріл" Курської області. Росія звинувачує у цьому Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта в Telegram.
Він стверджує, що нібито під обстріл потрапила електропідстанція, тому частково зникло світло.
"Рано-вранці з боку України зафіксовано 5 прильотів по електропідстанції селища Тьоткіне Глушківського району. Частково порушено електропостачання", - написав російський чиновник.
Нагадаємо, вночі у Брянській та Бєлгородській областях РФ чули вибухи. Губернатори обох регіонів заявили про "атаку безпілотників".
Також раніше росЗМІ заявили, що у Курській області нібито виявили дрон з написом "Слава Україні".
Крім того, нещодавно у Ростовській області Росії заявили, що знайшли невідомий "триметровий дрон".
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