В Брянській та Бєлгородській областях пролунали вибухи: звинувачують українські безпілотники
Ввечері, 10 травня, в Брянській та Бєлгородській областях Росії пролунали вибухи. Губернатори звинувачують в атаках українські безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернаторів Брянської та Бєлгородської областей.
Так, губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що безпілотник атакував адміністративну будівлю в місті Стародуб.
"Постраждалих немає. Оперативні служби працюють на місці", - заявив він.
А губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив, що два безпілотники здетонували над житловим сектором Бєлгородського району.
"За попередніми даними, постраждалих немає. Пошкоджено 2 житлові будинки: вибиті вікна, посічені огорожі та один автомобіль. Оперативні служби виїхали на місце", - написав він.
Через годину він повідомив, що ППО збило над районом ще один безпілотник.
Крім цього, в російських Telegram-каналах публікують відео нібито звуків бою, які чують в Шебекінському районі Бєлгородської області.
Нагадаємо, в цей же день біля окупованого Сєвєродонецька (Луганська область) пролунала потужна "бавовна".
Також в цей день в Бєлгородській області пожалілись на обстріли міста Шебекіно. Внаслідок прильотів загинув цивільний.
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