В Брянській та Бєлгородській областях пролунали вибухи: звинувачують українські безпілотники

Ввечері, 10 травня, в Брянській та Бєлгородській областях Росії пролунали вибухи. Губернатори звинувачують в атаках українські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернаторів Брянської та Бєлгородської областей.

Так, губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що безпілотник атакував адміністративну будівлю в місті Стародуб.

"Постраждалих немає. Оперативні служби працюють на місці", - заявив він.

А губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив, що два безпілотники здетонували над житловим сектором Бєлгородського району.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Пошкоджено 2 житлові будинки: вибиті вікна, посічені огорожі та один автомобіль. Оперативні служби виїхали на місце", - написав він.

Через годину він повідомив, що ППО збило над районом ще один безпілотник.

Крім цього, в російських Telegram-каналах публікують відео нібито звуків бою, які чують в Шебекінському районі Бєлгородської області.