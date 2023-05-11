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В Брянській та Бєлгородській областях пролунали вибухи: звинувачують українські безпілотники

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Четвер 11 травня 2023 02:17
В Брянській та Бєлгородській областях пролунали вибухи: звинувачують українські безпілотники Фото: в Брянській та Бєлгородській областях РФ пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ввечері, 10 травня, в Брянській та Бєлгородській областях Росії пролунали вибухи. Губернатори звинувачують в атаках українські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернаторів Брянської та Бєлгородської областей.

Так, губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що безпілотник атакував адміністративну будівлю в місті Стародуб.

"Постраждалих немає. Оперативні служби працюють на місці", - заявив він.

А губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив, що два безпілотники здетонували над житловим сектором Бєлгородського району.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Пошкоджено 2 житлові будинки: вибиті вікна, посічені огорожі та один автомобіль. Оперативні служби виїхали на місце", - написав він.

Через годину він повідомив, що ППО збило над районом ще один безпілотник.

Крім цього, в російських Telegram-каналах публікують відео нібито звуків бою, які чують в Шебекінському районі Бєлгородської області.

Нагадаємо, в цей же день біля окупованого Сєвєродонецька (Луганська область) пролунала потужна "бавовна".

Також в цей день в Бєлгородській області пожалілись на обстріли міста Шебекіно. Внаслідок прильотів загинув цивільний.

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