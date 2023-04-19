Російський банк в Угорщині, який потрапив під санкції, заявив про вихід з країни та ЄС

Міжнародний інвестиційний банк, який нещодавно потрапив під санкції США, заявив про вихід з Угорщини та союзу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міжнародного інвестиційного банку.
"У зв'язку з санкціями США та внесенням Міжнародного інвестиційного банку до переліку US OFAC SDN, банк в даний час позбавлений можливості проведення фінансових операцій", - пише пресслужба.
Зазначається, що після запровадження американських санкцій, Угорщина ухвалила рішення припинити свою участь у банку, який називають "кублом шпигунів".
Також банк почав перенесення операцій та функцій штаб-квартири з Угорщини до Росії й запропонував Будапешту розпочати денонсацію угоди про місцеперебування МІБ, яка була укладена 5 лютого 2019 року.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно США запровадили чергові санкції проти Росії, які ще більше обмежили її доступ до міжнародної фінансової системи.
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