Российский банк в Венгрии, попавший под санкции, заявил о выходе из страны и ЕС

Международный инвестиционный банк, недавно попавший под санкции США, заявил о выходе из Венгрии и союза.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного инвестиционного банка.
"В связи с санкциями США и внесением Международного инвестиционного банка в список US OFAC SDN, банк в настоящее время лишен возможности проведения финансовых операций", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что после введения американских санкций Венгрия приняла решение прекратить свое участие в банке, который называют "кублом шпионов".
Также банк начал перенос операций и функций штаб-квартиры из Венгрии в Россию и предложил Будапешту начать денонсацию соглашения о местонахождении МИБ, которое было заключено 5 февраля 2019 года.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно США ввели очередные санкции против России, еще больше ограничившие ее доступ к международной финансовой системе.
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