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У російській армії почалися чистки офіцерів та керівників, - Громов

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Москва, Четвер 24 листопада 2022 13:23
У російській армії почалися чистки офіцерів та керівників, - Громов Фото: у Росії почалися чистки офіцерів (meta ua)
Автор: Наталія Юрченко

У російські армії почалися чистки офіцерського складу. Зокрема, мова йде про керівників департаментів матеріально-технічного забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Знято з займаних посад або відсторонено від виконання обов'язків низку офіцерів за напрямком матеріально-технічного забезпечення Міноборони РФ. Зокрема, мова йде про начальника Департаменту ресурсного забезпечення генерал-майора Муміджанова, офіцера вказаного департаменту, який відповідав за продовольче забезпечення, начальник управління речового забезпечення та начальник управління ракетного палива", - пояснив Громов.

За його словами, названих керівників російської армії офіційно відправлено у відпустки, а після виходу їх буде звільнено або переведено на інші посади.

Також чистки офіцерів матеріально-технічного забезпечення проводяться на рівні військових округів ЗС Росії.

Нагадаємо, що у жовтня Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Посаду зайняв генерал армії РФ Сергій Суровікін.

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