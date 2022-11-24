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В российской армии начались чистки офицеров и руководителей, - Громов

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Москва, Четверг 24 ноября 2022 13:23
В российской армии начались чистки офицеров и руководителей, - Громов Фото: в России начались чистки офицеров (meta ua)
Автор: Наталья Юрченко

В российской армии начались чистки офицерского состава. В частности, речь идет о руководителях департаментов материально-технического обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Снят с занимаемых должностей или отстранен от исполнения обязанностей ряд офицеров по направлению материально-технического обеспечения Минобороны РФ. В частности, речь идет о начальнике Департамента ресурсного обеспечения генерал-майоре Мумиджанове, офицере указанного департамента, который отвечал за продовольственное обеспечение, начальник управления вещевого обеспечение и начальник управления ракетного топлива", - объяснил Громов.

По его словам, названные руководители российской армии официально отправлены в отпуска, а после выхода они будут уволены или переведены на другие должности.

Также чистки офицеров материально-технического обеспечения проходят на уровне военных округов ВС России.

Напомним, что в октябре Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Пост занял генерал армии РФ Сергей Суровикин.

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