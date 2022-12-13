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Російський агент проведе 14 років за ґратами за "здачу" позицій ЗСУ

Фото: ще одного російського агента засуджено на тривалий термін (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Ще одного російського агента засуджено до 14 років перебування за ґратами за співпрацю із ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України.

За інформацією СБУ, зловмисник передавав місця перебування та маршрути переміщення співробітників українських правоохоронних органів в Донецькій області. Серед основних його завдань було виявлення бойових позицій ЗСУ та Національної гвардії в районі міста Краматорськ.

"За вказівкою загарбників він об’їжджав територію райцентру і фіксував переміщення українських військ. Отриману інформацію агент передавав своєму російському куратору у вигляді позначок геолокацій на електронних картах. Для комунікації використовували анонімні месенджери. За це зловмисник отримував гроші від країни-агресора. Сума залежала від актуальності та важливості розвідувальних відомостей", - зазначає Служба безпеки.

Як повідомляє слідство, поплічником окупантів став місцевий житель, якого після початку війни завербував представник спецслужб РФ. Зрадник потрапив у поле зору ворога через свої прокремлівські погляди, які він неодноразово висловлював публічно.

Зловмисника затримали в результаті спецоперації контррозвідки СБУ у травні цього року. У нього було вилучено мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом. Тим самим працівники Служби безпеки зірвали плани ворога щодо використання розвідданих для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по Краматорську.

"На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 7 ст. 111-1 (надання державі-агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні СБУ.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що СБУ затримала в Одесі російського агента, який передавав дані про розташування ЗСУ в Одесі до штабу ПВК "Вагнер" та московського ОМОНу, що воює в Україні.

Раніше ми писали, що СБУ викрила російську агентурну мережу, до якої входили сім ув'язнених, які прибули після етапування з в'язниць тимчасово окупованої Луганської області. Після звільнення вони мали виконувати завдання ФСБ.

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Служба безпеки України