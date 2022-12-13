Российский агент проведет 14 лет за решеткой за "сдачу" позиций ВСУ

По информации СБУ, злоумышленник передавал места нахождения и маршруты перемещения сотрудников украинских правоохранительных органов в Донецкой области. Среди основных задач было выявление боевых позиций ВСУ и Национальной гвардии в районе города Краматорск.

"По указанию захватчиков он объезжал территорию райцентра и фиксировал перемещение украинских войск. Полученную информацию агент передавал своему российскому куратору в виде отметок геолокаций на электронных картах. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры. За это злоумышленник получал деньги от страны-агресора. Сумма зависела от актуальности и важности разведывательных сведений", - отмечает Служба безопасности.

Как сообщает следствие, приспешником оккупантов стал местный житель, которого после начала войны завербовал представитель спецслужб РФ. Предатель попал в поле зрения врага из-за своих прокремлевских взглядов, которые он неоднократно выражал публично.

Злоумышленник был задержан в результате спецоперации контрразведки СБУ в мае этого года. У него был изъят мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с врагом. Тем самым сотрудники Службы безопасности сорвали планы врага по использованию разведданных для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по Краматорску.

"На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по ч. 7 ст. 111-1 (оказание государству-агрессору помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении СБУ.