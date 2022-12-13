В Одесі затримали інформатора ПВК "Вагнера": що відомо

СБУ затримала в Одесі російського агента, який зливав дані про розташування ЗСУ в Одесі до штабу ПВК "Вагнера" та московського ОМОНу, що воює в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram відомства.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужби рф завербували після початку повномасштабного вторгнення.

"Служба безпеки затримала ще одного агента спецслужб РФ в результаті контрдиверсійних заходів на півдні України. На його телефоні виявлено електронні карти з "цілями" повітряних ударів ворога по українському узбережжю Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що ворожий поплічник збирав розвіддані про бойові позиції ЗСУ на території Одеси. Насамперед його цікавили місця дислокації та особливості маскування українських підрозділів берегової оборони.

"Він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, залучених до захисту прибережної зони обласного центру", - додають в СБУ.

Розвідувальна інформація потрібна була агресору для планування, підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по міській інфраструктурі.

Також співробітники спецслужби знайшли контакти зловмисника із штабом російської приватної військової компанії "Вагнера" та московського ОМОНу (спецпідрозділу Росгвардії, який бере активну участь у війні проти України).

Для збору розвідінформації агент особисто виходив на "місцевість", приховано спостерігав за українськими об’єктами та проводив їх фотофіксацію. Отримані дані пересилав ворогу у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої території.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.