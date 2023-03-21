Російським строковикам, які підпишуть контракти, прогнозують "відрядження" в Україну у серпні

Росія не відмовляється від загарбницької війни попри численні жертви та постійно вживає заходи для поповнення втрат живої сили.

"Так, в одній із військових частин, що дислокується у Краснодарському краї, проводиться активна робота зі строковиками щодо підписання ними контрактів. Військовослужбовцям, які погоджуються на підписання контрактів, прогнозують відрядження до України на серпень 2023 року", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, в НАТО заявляли, що Росія щодня втрачає до 1500 військових під час поточного наступу.

До того ж, старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ зазначив, що РФ втратила під Бахмутом до 30 тисяч солдатів убитими та пораненими.

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