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Российским срочникам, которые подпишут контракты, прогнозируют "командировку" в Украину в августе

Иллюстративное фото: российским срочникам, которые подпишут контракты, прогнозируют "командировку" в Украину в августе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российских срочников, которые подпишут контракты на прохождение службы, вероятно, отправят воевать против Украины в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Россия не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы и постоянно принимает меры по восполнению потерь живой силы.

"Так, в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Краснодарском крае, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов. Военнослужащим, которые соглашаются на подписание контрактов, прогнозируют командировки в Украину на август 2023 года", - сообщают в Генштабе.

Напомним, в НАТО заявляли, что Россия ежедневно теряет до 1500 военных во время текущего наступления.

К тому же старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ отметил, что РФ потеряла под Бахмутом до 30 тысяч солдат убитыми и ранеными.

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