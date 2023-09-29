UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російським спортсменам дозволили змагатись на Паралімпійських іграх

Фото: російським спортсменам дозволили змагатись на Паралімпійських іграх, прапор під питанням (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Спортсменам з терористичної Російської Федерації дозволили брати участь у Паралімпійських іграх-2024, які відбудуться в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Параолімпійських ігор.

Рішення було ухвалено депутатами Генасамблеї Міжнародного комітету в Бахрейні. 

Проти повного призупинення членства російського НПК проголосували 74 члени. Ще 65 висловились "за" й 13 утримались. 

Членство паралімпійського комітету Росії призупинено 

Національний паралімпійський комітет Росії був частково призупинений Генеральною асамблеєю МПК через порушення конституційних зобов'язань щодо членства в організації. 

Зазначається, що членство призупинено на два роки. Російські спортсмени матимуть право брати участь в змаганнях під нейтральним статусом

Росія та Олімпіада-2024

Ймовірно, країна-терорист Росія та Білорусі не змагатимуться у Олімпіаді-2024 у командних видах спорту. Втім, залишається ймовірність появи білоруських і російських атлетів в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Міжнародний олімпійський комітет незабаром проведе Міжнародний форум спортсменів під час якого порушить питання щодо допуску білоруських і російських атлетів до інтернаціональних турнірів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація