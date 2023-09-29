Спортсменам из террористической Российской Федерации разрешили участвовать в Паралимпийских играх-2024, которые состоятся в Париже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Параолимпийских игр.
Решение было принято депутатами Генассамблеи Международного комитета в Бахрейне.
Против полного приостановления членства российского НПК проголосовали 74 члена. Еще 65 высказались "за" и 13 воздержались.
Членство паралимпийского комитета России приостановлено
Национальный паралимпийский комитет России был частично приостановлен Генеральной ассамблеей МПК из-за нарушения конституционных обязательств по членству в организации.
Отмечается, что членство приостановлено на два года. Российские спортсмены будут иметь право участвовать в соревнованиях под нейтральным статусом.
Россия и Олимпиада-2024
Вероятно, страна-террорист Россия и Беларуси не будут соревноваться в Олимпиаде-2024 в командных видах спорта. Впрочем, остается вероятность появления белорусских и российских атлетов в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".
Международный олимпийский комитет вскоре проведет Международный форум спортсменов, во время которого поднимет вопрос о допуске белорусских и российских атлетов к интернациональным турнирам.
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