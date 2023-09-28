МОК анонсував розгляд рекомендацій про допуск росіян до змагань: коли чекати рішення

Міжнародний олімпійський комітет запланував проведення Міжнародного форуму спортсменів у швейцарській Лозанні. У порядку денному з'явиться питання щодо допуску білоруських і російських атлетів до інтернаціональних турнірів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

МОК зібрався розглянути чергові рекомендації щодо участі спортсменів із РФ і Білорусі в міжнародних змаганнях. Форум спортсменів відбудеться 1-2 жовтня.

Суперечливе питання доручили комісії атлетів МОК. Її члени спробують оновити рекомендації міжнародним спортивним федераціям щодо допуску білоруських і російських атлетів. Обговорення заплановане на другу половину першого дня форуму.

Раніше МОК запланував внести зміни до Олімпійської хартії. Виконком організації планує доповнити олімпійські принципи низкою правок, зокрема щодо обов'язкового доступу до занять спортом "без будь-якої дискримінації щодо міжнародно визнаних прав людини в рамках олімпійського руху". Їх можуть використати для виправдання допуску росіян на Олімпійські ігри навіть в умовах агресії проти України.

Росія та Олімпіада-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Найімовірніше, Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість високою залишається ймовірність появи білоруських і російських атлетів в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Донедавна орієнтиром для ухвалення рішення щодо білоруських і російських атлетів називали вересень-жовтень. Однак, Бах заявив, що МОК не визначав для себе конкретних термінів для вердикту з цього питання. Очільник олімпійського руху постійно намагається просувати тезу про спорт поза політикою.

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.