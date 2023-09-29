Спортсменам з терористичної Російської Федерації дозволили брати участь у Паралімпійських іграх-2024, які відбудуться в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Параолімпійських ігор.

Рішення було ухвалено депутатами Генасамблеї Міжнародного комітету в Бахрейні.

Проти повного призупинення членства російського НПК проголосували 74 члени. Ще 65 висловились "за" й 13 утримались.

Членство паралімпійського комітету Росії призупинено

Національний паралімпійський комітет Росії був частково призупинений Генеральною асамблеєю МПК через порушення конституційних зобов'язань щодо членства в організації.

Зазначається, що членство призупинено на два роки. Російські спортсмени матимуть право брати участь в змаганнях під нейтральним статусом.

Росія та Олімпіада-2024

Ймовірно, країна-терорист Росія та Білорусі не змагатимуться у Олімпіаді-2024 у командних видах спорту. Втім, залишається ймовірність появи білоруських і російських атлетів в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Міжнародний олімпійський комітет незабаром проведе Міжнародний форум спортсменів під час якого порушить питання щодо допуску білоруських і російських атлетів до інтернаціональних турнірів.