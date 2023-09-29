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Российским спортсменам разрешили соревноваться на Паралимпийских играх

Пятница 29 сентября 2023 17:26
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Российским спортсменам разрешили соревноваться на Паралимпийских играх Фото: российским спортсменам разрешили соперничать на Паралимпийских играх, флаг под вопросом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Спортсменам из террористической Российской Федерации разрешили участвовать в Паралимпийских играх-2024, которые состоятся в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Параолимпийских игр.

Решение было принято депутатами Генассамблеи Международного комитета в Бахрейне.

Против полного приостановления членства российского НПК проголосовали 74 члена. Еще 65 высказались "за" и 13 воздержались.

Членство паралимпийского комитета России приостановлено

Национальный паралимпийский комитет России был частично приостановлен Генеральной ассамблеей МПК из-за нарушения конституционных обязательств по членству в организации.

Отмечается, что членство приостановлено на два года. Российские спортсмены будут иметь право участвовать в соревнованиях под нейтральным статусом.

Россия и Олимпиада-2024

Вероятно, страна-террорист Россия и Беларуси не будут соревноваться в Олимпиаде-2024 в командных видах спорта. Впрочем, остается вероятность появления белорусских и российских атлетов в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Международный олимпийский комитет вскоре проведет Международный форум спортсменов, во время которого поднимет вопрос о допуске белорусских и российских атлетов к интернациональным турнирам.

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