Російським мобілізованим на фронт відправили іконки з Путіним (фото)

Російські мобілізовані отримали до Великодня незвичні "подарунки". Їм на фронт відправили іконки з зображення російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російських активістів у Twitter.
Відомо, що "подарунки" надсилала кремлівська партія "Єдина Росія". Їх отримали мобілізовані, які знаходяться у Запорізькій області.
На опублікованих у мережі кадрах російські окупанти розпаковують коробку від волонтерів. Крім продуктів, у коробці також були пакунки з написом для "молитви". У них лежали ікони з зображення диктатора Путіна.
Проте російські мобілізовані залишилися незадоволеними такими "великодніми подарунками".
"Яким би патріотом своєї батьківщини я не був, але це вже цілковитий п*здець", - зазначив у мережі один з мобілізованих.
Нагадаємо, раніше у російському Тамбові хлібокомбінат похвалився, що тепер буде виготовляти дрони для окупантів, які воюють проти України.
Також у так званій "ДНР" вдовам вбитих окупантів видали шуби "з Москви". Проте пізніше з'ясувалося, що після знімання пропагандистського ролика шуби у жінок відібрали.
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