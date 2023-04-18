Российским мобилизованным на фронт отправили иконки с Путиным (фото)

Российские мобилизованные получили к Пасхе необычные "подарки". Им на фронт отправили иконки с изображением российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российских активистов в Twitter.

"Каким бы патриотом своей родины я не был, но это уже полный п*здец", - отметил в сети один из мобилизованных.

На опубликованных в сети кадрах российские оккупанты распаковывают коробку от волонтеров. Кроме продуктов, в коробке также были свертки с надписью для "мольбы". В них лежали иконы с изображением диктатора Путина.

Известно, что "подарки" посылала кремлевская партия "Единая Россия". Их получили мобилизованные, которые находятся Запорожской области.

Напомним, ранее в российском Тамбове хлебокомбинат похвастался, что теперь будет производить дроны для оккупантов, которые воюют против Украины.

Также в так называемой "ДНР" вдовам убитых оккупантов выдали шубы "из Москвы". Однако позже выяснилось, что после съемки пропагандистского ролика шубы у женщин отобрали.

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