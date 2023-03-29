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У Росії на хлібокомбінаті почали виробляти дрони для окупантів

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Тамбов, Середа 29 березня 2023 16:03
У Росії на хлібокомбінаті почали виробляти дрони для окупантів Фото: у Тамбові на хлібокомбінаті роблять дрони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У російському Тамбові на хлібозаводі почали виробляти дрони для кремлівських військ, які воюють проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Співробітники "Тамбовського хлібокомбінату" похвалились у забороненій в Україні російській соцмережі "Вконтакте", що почали збирати безпілотники. Під це навіть виділили окремий цех заводу. Частину деталей комбінат закупляє, інші - друкує на 3D-принтері.

Росіяни назвали саморобні дрони "Бекас" нібито на честь пташки, яка є "важкою метою для мисливця".

Робітники хлібокомбінату заявили, що у місяць планую збирати до 200 найпростіших дронів. За їх словами, перші 16 безпілотників до кінця березня поїдуть до окупантів.

Нагадаємо, у так званій "ДНР" вдовам вбитих окупантів видали шуби "з Москви".

Проте пізніше з'ясувалося, що після знімання пропагандистського ролика шуби у жінок відібрали.

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Російська Федерація дрони
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