У Росії на хлібокомбінаті почали виробляти дрони для окупантів
У російському Тамбові на хлібозаводі почали виробляти дрони для кремлівських військ, які воюють проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Співробітники "Тамбовського хлібокомбінату" похвалились у забороненій в Україні російській соцмережі "Вконтакте", що почали збирати безпілотники. Під це навіть виділили окремий цех заводу. Частину деталей комбінат закупляє, інші - друкує на 3D-принтері.
Росіяни назвали саморобні дрони "Бекас" нібито на честь пташки, яка є "важкою метою для мисливця".
Робітники хлібокомбінату заявили, що у місяць планую збирати до 200 найпростіших дронів. За їх словами, перші 16 безпілотників до кінця березня поїдуть до окупантів.
Нагадаємо, у так званій "ДНР" вдовам вбитих окупантів видали шуби "з Москви".
Проте пізніше з'ясувалося, що після знімання пропагандистського ролика шуби у жінок відібрали.
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