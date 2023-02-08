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Закінчилися "Лади"? На Донбасі дружинам загиблих окупантів видали по шубі

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Донбас, Середа 08 лютого 2023 11:45
Закінчилися "Лади"? На Донбасі дружинам загиблих окупантів видали по шубі Фото: у "ДНР" вдовам загиблих окупантів видали шуби (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У так званій "ДНР" вдовам загиблих окупантів видали по шубі, а потім зняли ролик для "подяки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Відомо, що в "ДНР" в якості "допомоги" видали 21 шубу. На відео дружин загиблих окупантів вишикували в ряд, щоб ті подякували росіянам за "подарунки".

"Ми сьогодні отримали несподівано таку допомогу. Дуже вдячні вам. Тут зібралися сім'ї загиблих військовослужбовців. Правда, дякуємо дуже від щирого серця", - сказала одна з вдів.

При цьому чоловік за кадром стверджує, що шуби надійшли від "російського активу".

Варто зазначити, що в липні минулого року в Росії пропагандисти активно транслювали ролик про те, як батько загиблого окупанта з Саратовської області витратив "гробові" виплати за сина на нову "Ладу".

Також нагадаємо, що в російській Туві сім'ям мобілізованих як гуманітарну допомогу видавали баранів.

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