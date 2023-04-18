Российским мобилизованным на фронт отправили иконки с Путиным (фото)

Российские мобилизованные получили к Пасхе необычные "подарки". Им на фронт отправили иконки с изображением российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российских активистов в Twitter.

Известно, что "подарки" посылала кремлевская партия "Единая Россия". Их получили мобилизованные, которые находятся Запорожской области.

На опубликованных в сети кадрах российские оккупанты распаковывают коробку от волонтеров. Кроме продуктов, в коробке также были свертки с надписью для "мольбы". В них лежали иконы с изображением диктатора Путина.

Мобилизованным прислали иконки с Путиным



Нам типы привозят волонтерку, а мы им скидываем видос, что получили, все понравилось. Но в этот раз что-то пошло не так. Каким бы патриотом своей семьи я ни был, но это уже полнейший пздец, — говорит мужчина. #нампишут pic.twitter.com/mZ5oSOogoN - Пермь 36,6. ПРОТИВ ВОЙНЫ (@perm36_6) April 17, 2023

Однако российские мобилизованные остались недовольны такими "пасхальными подарками".

"Каким бы патриотом своей родины я не был, но это уже полный п*здец", - отметил в сети один из мобилизованных.