Российским мобилизованным на фронт отправили иконки с Путиным (фото)
Российские мобилизованные получили к Пасхе необычные "подарки". Им на фронт отправили иконки с изображением российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российских активистов в Twitter.
Известно, что "подарки" посылала кремлевская партия "Единая Россия". Их получили мобилизованные, которые находятся Запорожской области.
На опубликованных в сети кадрах российские оккупанты распаковывают коробку от волонтеров. Кроме продуктов, в коробке также были свертки с надписью для "мольбы". В них лежали иконы с изображением диктатора Путина.
Мобилизованным прислали иконки с Путиным- Пермь 36,6. ПРОТИВ ВОЙНЫ (@perm36_6) April 17, 2023
Нам типы привозят волонтерку, а мы им скидываем видос, что получили, все понравилось. Но в этот раз что-то пошло не так. Каким бы патриотом своей семьи я ни был, но это уже полнейший пздец, — говорит мужчина. #нампишут pic.twitter.com/mZ5oSOogoN
Однако российские мобилизованные остались недовольны такими "пасхальными подарками".
"Каким бы патриотом своей родины я не был, но это уже полный п*здец", - отметил в сети один из мобилизованных.
Напомним, ранее в российском Тамбове хлебокомбинат похвастался, что теперь будет производить дроны для оккупантов, которые воюют против Украины.
Также в так называемой "ДНР" вдовам убитых оккупантов выдали шубы "из Москвы". Однако позже выяснилось, что после съемки пропагандистского ролика шубы у женщин отобрали.
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