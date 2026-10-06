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Російським дипломатам у Європі готують жорсткі обмеження

11:36 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Російським дипломатам у Європі готують жорсткі обмеження Фото: дипломатам РФ готують нові заборони в ЄС (Getty Images)
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Країни ЄС обговорюють суворіші обмеження для російських дипломатів. Причина - хвиля гібридних атак по всій Європі, частину яких пов'язують із Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Видання пише, що інформацію йому надали джерела в дипломатичних колах ЄС. Пересування й дії російських дипломатів тепер під особливою увагою, бо Євросоюз стикається з низкою гібридних атак. Деякі з них прямо пов'язують із Москвою.

За даними Euronews, ця тема може стати наступним кроком у санкціях блоку.

Минулого місяця Угорщина вислала 10 російських дипломатів. Їм закинули "неприйнятну" поведінку відповідно до Віденської конвенції 1961 року. Москва відповіла тим самим.

Занепокоєння посилили й інші випадки. В Естонії підозрюють підпал на об'єкті оборонної компанії, а в аеропорту німецького Лейпцига знайшли нерозірваний дрон. Обидва інциденти пов'язують з Росією.

Які обмеження можуть додати

Переговори поки на початковому етапі. Вони продовжують механізм, який ЄС запровадив минулого року в 19-му пакеті санкцій.

Російські дипломати, які працюють в ЄС, мають повідомляти про поїздку в іншу країну-члена або проїзд через неї за межі країни перебування. Зробити це треба не пізніше ніж за 24 години до запланованого в'їзду.

Правило стосується дипломатичних і консульських працівників усіх рангів. Серед них посли, адміністративний, технічний та обслуговуючий персонал, а також члени їхніх родин.

Така система дала європейським органам влади більше можливостей стежити за пересуваннями дипломатів. Проте сама по собі вона їх не обмежує.

Країни-члени можуть запровадити суворішу процедуру. Тоді російський дипломат має подавати запит на дозвіл на транзит. Якщо йому відмовляють, перетнути кордон він не може.

Ця процедура необов'язкова, і поки її впровадили лише дві країни.

За даними видання, під час дискусій у Брюсселі доведеться знайти баланс із Віденською конвенцією. Вона дає дипломатам широкі права й захист у щоденній роботі. Цей документ вважають одним із найбільших досягнень міжнародного права.

Нагадаємо, що Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії.

Уряд заморозив активи 33 російських компаній і дев'яти людей, а під обмеження потрапили 35 суден "тіньового флоту".

Як повідомляло РБК-Україна, найбагатші росіяни перерахували до бюджету РФ 471 млрд рублів.

Це понад 5,6 млрд доларів у вигляді так званих добровільних внесків воєнного часу, і вони становлять понад 1% усіх державних видатків країни.

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