Російські олігархи дали Кремлю понад 5,6 млрд доларів на війну в Україні

Найбагатші люди Росії у 2026 році перерахували до бюджету 471 млрд рублів, або понад 5,6 млрд доларів, у вигляді так званих "добровільних внесків" воєнного часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що ці кошти становлять понад 1% усіх державних видатків Росії. Без таких внесків дефіцит російського бюджету міг би зрости до 3,4% ВВП. Наразі він прогнозується на рівні 3,2% ВВП, або 7,3 трлн рублів (близько 87 млрд доларів).

Питання внесків обговорювалися у березні під час закритої зустрічі диктатора РФ Володимира Путіна з найбільшими російськими бізнесменами. Більшість учасників зустрічі перебувають під західними санкціями.

У вересні Путін заявляв, що після цієї зустрічі російські підприємці перерахували до бюджету "сотні мільярдів" рублів.

Водночас у Кремлі заперечують, що саме Путін просив бізнесменів фінансувати бюджет. За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, один із підприємців сам запропонував зробити "дуже велику суму" внеску.

Як пояснювали в Кремлі, неназваний бізнесмен заявив, що багато заможних росіян накопичили статки у 1990-х роках завдяки зв'язкам із державою, а тому тепер мають зробити внесок до бюджету.

За даними Reuters, внески офіційно проходять у російських бюджетних документах як "добровільні надходження". Їхній обсяг уже перевищив кошти, отримані Росією від податку на надприбутки корпорацій, який переважно сплачували металургійні компанії та виробники добрив.

Водночас Росія продовжує шукати додаткові джерела фінансування державних витрат. У 2026 році уряд РФ планує отримати ще 385 млрд рублів від продажу активів, вилучених у приватного бізнесу в останні роки.

Влада пояснює конфіскації порушеннями законодавства, корупцією та іноземним володінням стратегічними активами.

На військові та силові витрати цього року Росія планує спрямувати близько 38% усіх бюджетних видатків. На тлі війни проти України та зростання бюджетного дефіциту Кремль також готує нові податкові заходи.