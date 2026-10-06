ua en ru
Вт, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Российским дипломатам в Европе готовят жесткие ограничения

11:36 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Российским дипломатам в Европе готовят жесткие ограничения Фото: дипломатам РФ готовят новые запреты в ЕС (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Страны ЕС обсуждают более строгие ограничения для российских дипломатов. Причина - волна гибридных атак по всей Европе, часть которых связывают с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Издание пишет, что информацию ему предоставили источники в дипломатических кругах ЕС. Передвижение и действия российских дипломатов теперь под особым вниманием, потому что Евросоюз сталкивается с рядом гибридных атак. Некоторые из них напрямую связывают с Москвой.

По данным Euronews, данная тема может стать следующим шагом в санкциях блока.

В прошлом месяце Венгрия выслала 10 российских дипломатов. Им закидывали "неприемлемое" поведение в соответствии с Венской конвенцией 1961 года. Москва ответила так же.

Беспокойство усилили и другие случаи. В Эстонии подозревают поджог на объекте оборонной компании, а в аэропорту немецкого Лейпцига обнаружили неразорванный дрон. Оба инцидента связывают с Россией.

Какие ограничения могут добавить

Переговоры пока что на начальном этапе. Они продолжают механизм, который ЕС ввел в прошлом году в 19-м пакете санкций.

Российские дипломаты, работающие в ЕС, должны сообщать о поездке в другую страну-члена или проезде через нее за пределы страны пребывания. Сделать это нужно не позднее 24 часов до запланированного въезда.

Правило касается дипломатических и консульских работников всех рангов. Среди них - послы, административный, технический и обслуживающий персонал, а также члены их семей.

Такая система дала европейским органам власти больше возможностей следить за передвижениями дипломатов. Однако сама по себе она их не ограничивает.

Страны-члены могут ввести более строгую процедуру. Тогда российский дипломат должен подавать запрос на разрешение транзита. Если ему отказывают, пересечь границу он не может.

Эта процедура необязательна, и пока ее внедрили только две страны.

По данным издания, в ходе дискуссии в Брюсселе придется найти баланс с Венской конвенцией. Она дает дипломатам широкие права и защиту в повседневной работе. Этот документ считается одним из самых больших достижений международного права.

Напомним, что Япония ввела новый пакет санкций против России.

Правительство заморозило активы 33 российских компаний и девяти человек, а под ограничения попали 35 судов "теневого флота".

Как сообщало РБК-Украина, самые богатые россияне перечислили в бюджет РФ 471 млрд рублей.

Это более 5,6 млрд долларов в виде так называемых добровольных взносов военного времени, и они составляют более 1% всех государственных расходов страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Российская Федерация Санкции против России
Новости
Извинений Киева недостаточно: Сеул готовит новые шаги против Украины из-за скандала с пленными
Извинений Киева недостаточно: Сеул готовит новые шаги против Украины из-за скандала с пленными
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья