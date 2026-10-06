Российским дипломатам в Европе готовят жесткие ограничения
Страны ЕС обсуждают более строгие ограничения для российских дипломатов. Причина - волна гибридных атак по всей Европе, часть которых связывают с Москвой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Издание пишет, что информацию ему предоставили источники в дипломатических кругах ЕС. Передвижение и действия российских дипломатов теперь под особым вниманием, потому что Евросоюз сталкивается с рядом гибридных атак. Некоторые из них напрямую связывают с Москвой.
По данным Euronews, данная тема может стать следующим шагом в санкциях блока.
В прошлом месяце Венгрия выслала 10 российских дипломатов. Им закидывали "неприемлемое" поведение в соответствии с Венской конвенцией 1961 года. Москва ответила так же.
Беспокойство усилили и другие случаи. В Эстонии подозревают поджог на объекте оборонной компании, а в аэропорту немецкого Лейпцига обнаружили неразорванный дрон. Оба инцидента связывают с Россией.
Какие ограничения могут добавить
Переговоры пока что на начальном этапе. Они продолжают механизм, который ЕС ввел в прошлом году в 19-м пакете санкций.
Российские дипломаты, работающие в ЕС, должны сообщать о поездке в другую страну-члена или проезде через нее за пределы страны пребывания. Сделать это нужно не позднее 24 часов до запланированного въезда.
Правило касается дипломатических и консульских работников всех рангов. Среди них - послы, административный, технический и обслуживающий персонал, а также члены их семей.
Такая система дала европейским органам власти больше возможностей следить за передвижениями дипломатов. Однако сама по себе она их не ограничивает.
Страны-члены могут ввести более строгую процедуру. Тогда российский дипломат должен подавать запрос на разрешение транзита. Если ему отказывают, пересечь границу он не может.
Эта процедура необязательна, и пока ее внедрили только две страны.
По данным издания, в ходе дискуссии в Брюсселе придется найти баланс с Венской конвенцией. Она дает дипломатам широкие права и защиту в повседневной работе. Этот документ считается одним из самых больших достижений международного права.
Напомним, что Япония ввела новый пакет санкций против России.
Правительство заморозило активы 33 российских компаний и девяти человек, а под ограничения попали 35 судов "теневого флота".
Как сообщало РБК-Украина, самые богатые россияне перечислили в бюджет РФ 471 млрд рублей.
Это более 5,6 млрд долларов в виде так называемых добровольных взносов военного времени, и они составляют более 1% всех государственных расходов страны.