Російських загарбників розселяють у базах відпочинку поруч із туристами, - ЦНС

Як зазначають у ЦНС, зафіксовані випадки розселення збройних сил ворога на пансіонатах узбережжя Азовського та Чорного морів, зокрема на Арабатській стрілці.

"Такі дії наражають на небезпеку тих нечисленних туристів, яких ворог відправляє путівками на захоплені курорти", наголошують в повідомленні.

У Центрі нацспротиву зауважують, що "російські солдати завжди ховаються за мирними мешканцями, адже це є основою російської доктрини й варварської ідеології московського деспотизму", та закликали ігнорувати відпочинок на захоплених територіях.