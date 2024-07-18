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У Криму чути вибухи: у Новоозерному "повилітали шибки" і зникло світло

Четвер 18 липня 2024 05:34
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У Криму чути вибухи: у Новоозерному "повилітали шибки" і зникло світло Фото: ілюстрація вибухів у Криму (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В окупованому Криму мешканці скаржаться на гучні "бахи". За словами Z-воєнкорів, на півострові "проходять навчання", але місцеві пабліки пишуть про ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Як стверджують Z-пабліки, на території Чорноморського району до 04:00 18 липня відбуваються навчання Міноборони РФ.

Водночас місцеві канали пишуть, що особливо голосно вибухи чутно у Мирному та Новоозерному. При цьому зазначають, що це вже не Чорноморський район, де нібито "навчання", а Євпаторія.

За словами підписників росканалів, у Новоозерному від вибухів "повилітали шибки" і нібито пропало світло. Проте інформація потребує перевірки.

Також про "бахи" повідомляли в районі Донузлава. Крім того, паблики писали про те, що чути вибухи та стрілянину в районі Козацької Бухти. Як повідомляється, вертоліт стріляв чергами по цілі. Також було видно якісь пуски землі.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв написав у своєму Telegram, що гучні звуки в місті, які було чути - це військові РФ відобразили спробу атаки надводного безпілотника. Його нібито було знищено.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Україні оголошували масштабну тривогу. Причина –зліт у Росії винищувача МіГ-31К.

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