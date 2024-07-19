Російських загарбників розселяють у базах відпочинку поруч із туристами, - ЦНС

Фото: військових РФ розселяють у базах відпочинку на окупованих територіях (ілюстративне фото GettyImages)

Через знищення туристичної галузі на тимчасово окупованих територіях більшість пансіонатів та санаторій використовуються ворогом як військові об’єкти. Окупанти розселяються по базах відпочинку поруч зі звичайними туристами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.