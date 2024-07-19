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Російських загарбників розселяють у базах відпочинку поруч із туристами, - ЦНС

Україна, П'ятниця 19 липня 2024 15:30
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Російських загарбників розселяють у базах відпочинку поруч із туристами, - ЦНС Фото: військових РФ розселяють у базах відпочинку на окупованих територіях (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Через знищення туристичної галузі на тимчасово окупованих територіях більшість пансіонатів та санаторій використовуються ворогом як військові об’єкти. Окупанти розселяються по базах відпочинку поруч зі звичайними туристами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначають у ЦНС, зафіксовані випадки розселення збройних сил ворога на пансіонатах узбережжя Азовського та Чорного морів, зокрема на Арабатській стрілці.

"Такі дії наражають на небезпеку тих нечисленних туристів, яких ворог відправляє путівками на захоплені курорти", наголошують в повідомленні.

У Центрі нацспротиву зауважують, що "російські солдати завжди ховаються за мирними мешканцями, адже це є основою російської доктрини й варварської ідеології московського деспотизму", та закликали ігнорувати відпочинок на захоплених територіях.

Небезпечний відпочинок у Криму

Сьогодні ГУР повідомляло про те, що росіяни бояться їхати у Крим на відпочинок. Небезпечна ситуація на території тимчасово окупованого півострова спричинила масове скасування турів на курортах.

Варто зауважити, що українська армія систематично завдає ударів по військовим об'єктам загарбників в окупованому ними Криму, який ті перетворили на логістичний військовий хаб.

На тлі даних дій відпочинок там став фактично неможливим з огляду на безпеку, адже на пляжах росіяни буквально розміщують свою військову техніку над головами туристів.

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