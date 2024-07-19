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Российских захватчиков расселяют в базах отдыха рядом с туристами, - ЦНС

Украина, Пятница 19 июля 2024 15:30
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Российских захватчиков расселяют в базах отдыха рядом с туристами, - ЦНС Фото: военных РФ расселяют в базах отдыха на оккупированных территориях (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Из-за уничтожения туристической отрасли на временно оккупированных территориях большинство пансионатов и санаториев используются врагом как военные объекты. Оккупанты расселяются по базам отдыха рядом с обычными туристами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечают в ЦНС, зафиксированы случаи расселения вооруженных сил врага на пансионатах побережья Азовского и Черного морей, в том числе на Арабатской стрелке.

"Такие действия подвергают опасности тех немногочисленных туристов, которых враг отправляет путевками на захваченные курорты", подчеркивают в сообщении.

В Центре нацсопротивления отмечают, что "российские солдаты всегда прячутся за мирными жителями, ведь это основа российской доктрины и варварской идеологии московского деспотизма", и призвали игнорировать отдых на захваченных территориях.

Опасный отдых в Крыму

Сегодня ГУР сообщало о том, что россияне боятся ехать в Крым на отдых. Опасная ситуация на территории временно оккупированного полуострова повлекла за собой массовую отмену туров на курортах.

Стоит отметить, что украинская армия систематически наносит удары по военным объектам захватчиков в оккупированном ими Крыму, который превратили в логистический военный хаб.

На фоне данных действий отдых там стал фактически невозможным, учитывая безопасность, ведь на пляжах россияне букавально размещают свою военную технику над головами туристов.

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