Российских захватчиков расселяют в базах отдыха рядом с туристами, - ЦНС

Из-за уничтожения туристической отрасли на временно оккупированных территориях большинство пансионатов и санаториев используются врагом как военные объекты. Оккупанты расселяются по базам отдыха рядом с обычными туристами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как отмечают в ЦНС, зафиксированы случаи расселения вооруженных сил врага на пансионатах побережья Азовского и Черного морей, в том числе на Арабатской стрелке.

"Такие действия подвергают опасности тех немногочисленных туристов, которых враг отправляет путевками на захваченные курорты", подчеркивают в сообщении.

В Центре нацсопротивления отмечают, что "российские солдаты всегда прячутся за мирными жителями, ведь это основа российской доктрины и варварской идеологии московского деспотизма", и призвали игнорировать отдых на захваченных территориях.