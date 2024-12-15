У російських військ в Сирії не вистачає їжі та питної води, - ГУР

Виведення військ РФ із Сирії

13 грудня повідомлялося, що Росія, ймовірно, почала виводити частину своїх військ із Сирії. Це підтвердили супутникові знімки, які проаналізували аналітики.

З того часу українські розвідники пильно стежать за евакуацією російського контингенту із Сирії. Буквально 14 грудня ГУР повідомляло, що Росія має великі проблеми з евакуацією солдатів із Сирії. Так, сотні російських військових не можуть евакуюватись із Сирії. Вони бояться, що їх накриють вогнем дорогою з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі.

Нагадаємо, після взяття сирійськими повстанцями Дамаска, режим президента Сирії Башара Асада впав. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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