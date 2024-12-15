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У российских войск в Сирии не хватает еды и питьевой воды, - ГУР

Фото: проблемы с эвакуацией войск РФ из Сирии обострились (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия продолжает вывод войск из Сирии. При этом, проблемы с эвакуацией российского контингента обострились, солдатам не хватает даже еды и питьевой воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

По данным разведки, вывод российского контингента из отдаленных районов Сирии продолжается, в частности военных РФ на некоторых маршрутах сопровождают оппозиционные к режиму Башара Асада вооруженные группировки.

"Среди российских солдат циркулируют разговоры, будто Москва договорилась о сохранении присутствия на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме - речь идет о количестве до трех тысяч военнослужащих. На указанных базах, а также на российских кораблях в регионе зафиксированы проблемы с питьевой водой и продовольствием", - рассказывают в ГУР.

Сейчас остатки группировки РФ ожидают задействованные в эвакуации военно-транспортные самолеты, которыми должны доставить продовольствие. Так, 14 декабря были запланированы рейсы двух Ан-124-100 и двух Ил-76МД из Чкаловска в Хмеймим.

 

Вывод войск РФ из Сирии

13 декабря сообщалось, что Россия, вероятно, начала выводить часть своих войск из Сирии. Это подтвердили спутниковые снимки, которые проанализировали аналитики.

С того времени украинские разведчики пристально следят за эвакуацией российского контингента из Сирии. Буквально 14 декабря ГУР сообщало, что у России большие проблемы с эвакуацией солдат из Сирии. Так, сотни российских военных не могут эвакуироваться из Сирии. Они боятся, что их накроют огнем по дороге из провинции Хомс к авиабазе в Хмеймиме.

Напомним, после взятия сирийскими повстанцами Дамаска, режим президента Сирии Башара Асада пал. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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