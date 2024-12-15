У российских войск в Сирии не хватает еды и питьевой воды, - ГУР

Вывод войск РФ из Сирии

13 декабря сообщалось, что Россия, вероятно, начала выводить часть своих войск из Сирии. Это подтвердили спутниковые снимки, которые проанализировали аналитики.

С того времени украинские разведчики пристально следят за эвакуацией российского контингента из Сирии. Буквально 14 декабря ГУР сообщало, что у России большие проблемы с эвакуацией солдат из Сирии. Так, сотни российских военных не могут эвакуироваться из Сирии. Они боятся, что их накроют огнем по дороге из провинции Хомс к авиабазе в Хмеймиме.

Напомним, после взятия сирийскими повстанцами Дамаска, режим президента Сирии Башара Асада пал. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.