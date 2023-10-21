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Російських та білоруських каратистів допустили на ЧС-2023 у нейтральному статусі: реакція України

Київ, Субота 21 жовтня 2023 03:50
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Російських та білоруських каратистів допустили на ЧС-2023 у нейтральному статусі: реакція України Фото: ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

Міжнародна федерація карате допустила спортсменів із Росії та Білорусії. 20 спортсменів виступлять у нейтральному статусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну федерацію карате.

Міжнародна федерація карате після вторгнення Росії до України у 2022 році усунула російських та білоруських каратистів. У березні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити російських та білоруських атлетів у змагання у нейтральному статусі.

До списку учасників ЧС-2023 з карате росіяни та білоруси увійшли лише за чотири дні до старту турніру. На турнірі виступлять 12 росіян та 8 білорусів.

Президент Української федерації карате Іван Дутчак у коментарі "Суспільне Спорт" заявив, що Україна оскаржуватиме можливий допуск росіян і білорусів до ЧС-2023 з карате, проте бойкотувати турнір не збирається.

Україна на ЧС-2023 з карате буде представлена 22 спортсменами, які змагатимуться у 15 категоріях. Турнір розпочнеться у вівторок, 24 жовтня, у столиці Угорщини у Будапешті.

Раніше ми писали, як Росія знаходить суперників для проведення контрольних футбольних матчів в умовах ізоляції.

Також ми повідомляли, що УЄФА відмовився від ідеї повернення юнацьких збірних Росії до міжнародних турнірів.

До речі, раніше Україна вирішила бойкотувати ЧС-2024 із пляжного футболу через участь Білорусі.

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