Российских и белорусских каратистов допустили на ЧМ-2023 в нейтральном статусе: реакция Украины

Международная федерация каратэ допустила спортсменов из России и Белоруссии. 20 спортсменов выступят в нейтральном статусе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международную федерацию карате .

Международная федерация каратэ после вторжения России в Украину в 2022 году отстранила российских и белорусских каратистов. В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских атлетов в соревнования в нейтральном статусе.

В список участников ЧМ-2023 по каратэ россияне и белорусы вошли всего за четыре дня до старта турнира. На турнире выступят 12 россиян и 8 белорусов.

Президент Украинской федерации каратэ Иван Дутчак в комментарии "Суспільне Спорт" заявил, что Украина будет оспаривать возможный допуск россиян и белорусов к ЧМ-2023 по карате, однако бойкотировать турнир не собирается.

Украина на ЧМ-2023 по карате будет представлена 22 спортсменами, которые будут соревноваться в 15 категориях. Турнир начнется во вторник, 24 октября, в столице Венгрии в Будапеште.

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К слову, ранее Украина решила бойкотировать ЧМ-2024 по пляжному футболу из-за участия Беларуси.