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Російських та білоруських хокеїстів не допустять до міжнародних турнірів до кінця війни

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Торонто, Понеділок 17 квітня 2023 14:05
Російських та білоруських хокеїстів не допустять до міжнародних турнірів до кінця війни Фото: Росію та Білорусь не допустять до міжнародних турнірів з хокею (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російських та білоруських спортсменів відсторонили від змагань Міжнародної федерації хокею, доки війна в Україні не завершиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента організації Люка Тардіфа у коментарі ESPN.

"Я сподіваюся, що Росія і Білорусь повернуться якомога швидше, тому що це означатиме, що війна закінчилася... Це питання безпеки для вболівальників, наших команд. У будь-якому випадку, немає візи, не можна подорожувати. І ніхто не знає, скільки часу це триватиме", - сказав він.

Міжнародна федерація хокею відсторонила Росію та Білорусь від своїх турнірів на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Також у Санкт-Петербурга забрали право на проведення чоловічого чемпіонату світу-2023.

Також у березня цього року федерація продовжила дискваліфікацію росіян та білорусів на хокейний сезон 2023/24. Рішення щодо наступного сезону буде ухвалене у березні 2024 року.

Фактично це може вплинути на участь Білорусі в Олімпіаді у 2026 році. Оскільки її також позбавили рейтингових балів, але водночас російська збірна зберегла бали, попри дискваліфікацію.

Нагадаємо, нещодавно виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, які не підтримують війну.

В Офісі президента розкритикували президента МОК Томаса Баха, зазначивши, що таким чином той може вбити свою репутацію.

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