Російських строковиків уже кілька місяців стягують до кордону з Україною, - ЗМІ

Російських військовослужбовців строкової служби вже кілька місяців перекидають до кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Холод ".

Бригади строковиків знаходяться у Бєлгороді, Брянську та Воронежі. За словами відповідального секретаря Союзу комітетів солдатських матерів РФ Валентини Мельникової, юридичної проблеми тут немає, оскільки вони ще на території Росії.

"До мене зверталися родичі строковиків, яких перекинули під Бєлгород, скаржилися, що їх змушують виконувати важку роботу, що йдуть обстріли. Але (за законом - ред.) нічого з цим не вдієш. Хіба що якщо строковиків не годують, не поять - є якісь підстави для скарг", - сказала вона.

ЗМІ також повідомляли, що до Бєлгородської області на кордон з Україною збираються відправити строковиків з Таманської дивізії. А у липні туди перевели строковиків із Кантемирівської дивізії.

Крім того, до Бєлгородської області хочуть відправити строковиків з Таманської дивізії та з 25-ї мотострілецької бригади, яка базується у Ленінградській області.