Российских срочников уже несколько месяцев стягивают к границе с Украиной, - СМИ

Российских военнослужащих срочной службы уже несколько месяцев перебрасывают к границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Холод ".

Бригады срочников находятся в Белгороде, Брянске и Воронеже. По словам ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентины Мельниковой, юридической проблемы тут нет, поскольку они все еще на территории России.

"Ко мне обращались родственники срочников, которых перебросили под Белгород, жаловались, что их заставляют выполнять трудную работу, что идут обстрелы. Но (по закону - ред.) ничего с этим не поделать. Разве что если срочников не кормят, не поят - есть какие-то основания для жалоб", - сказала она.

СМИ также сообщали, что в Белгородскую область на границу с Украиной собираются отправить срочников из Таманской дивизии. А в июле туда перевели срочников из Кантемировской дивизии.

Кроме того, в Белгородскую область хотят отправить срочников из Таманской дивизии и из 25-й мотострелковой бригады, которая базируется в Ленинградской области.