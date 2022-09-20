Росія планує перекинути свій полк із Сирії до України, - Генштаб

Російські окупанти ухвалили рішення про перекидання свого парашутно-десантного полку із Сирії до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ .

"Керівництвом російської федерації прийнято рішення про виведення підрозділів 217-го парашутно-десантного полку з території Сирійської Арабської Республіки та їх подальшу підготовку до перекидання на територію України", - зазначають у Генштабі.

За даними українського військового командування, росіяни хочуть перекинути своїх солдатів із Сирії через провал прихованої мобілізації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни відправляють своїх призовників на фронт під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення чи охоронців важливих об'єктів.

Також ми писали, що росіяни можуть посилити примусову "мобілізацію" у тимчасово окупованому Маріуполі на тлі успіху ЗСУ на фронті.

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